Dans l’intimité des musiques argentines : "Charcos-Tangos & Milongas" du guitariste Quito Gato

"Quito Gato, un instrumentiste passionnant qui s'épanouit dans la musique ancienne européenne, dans les musiques traditionnelles argentines, qui ont bercées son enfance, et ont coloré sa formation à Buenos Aires. Il joue de tous types d'instruments. Il est aussi arrangeur !" Sébastien Llinarès

Une émission en partenariat avec le magazine Guitare Classique

"On va se laisser emporter par la musique d'un fantastique musicien, un guitariste argentin que je vous avais déjà présenté ..."Sébastien Llinarès, le site ...

"Charcos-Tangos & Milongas" le nouveau disque de Quito Gato- Label Cantus Records -nous plonge dans l’intimité des musiques argentines, et nous donne une version délicate et ciselée de ces danses populaires."Sébastien Llinarès, le site ...

Quito Gato obtient ses diplômes de piano et de guitare au Conservatoire National de Buenos Aires, joue de tous types d'instruments : des luths, de la vihuela, du théorbe, différents types de guitares, classique, romantique, baroque, électrique, on peut même l'entendre au piano.

Quito Gato étudie auprès de Hopkinson Smith, Eduardo Egüez et Mónica Pustilnik et se produit en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Quito Gato collabore avec la Cappella Mediterranea, Le Concert d’Astrée, L’Arpeggiata, Les Musiciens du Louvre, Le Poème Harmonique, The Rare Fruits Council ... Il a enseigné le luth et la basse continue en Argentine, Brésil, Espagne.

2008, Quito Gato, crée l’ensemble Glossarium, pour interpréter la musique baroque espagnole et hispano américaine et celle de la Renaissance. Il a publié plusieurs albums.

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

Studio d'enregistrement à Buenos Aires, Argentine, en 2008 & 2019 ...

♪ Quito Gato, guitare :Sur♪ Quito Gato :María (Anibal Troilo) ♪ Quito Gato & Fernando Lerman, saxophone soprano :Charcos♪ Quito Gato & Martín D'Elía, violoncelle baroque :La Cumparsita - Album "Charcos-Tangos & Milongas (2021)"- Label Cantus Records

_"_J’ai demandé à mon grand ami Quito Gato d’arranger ces chansons pour notre ensemble, Cappella Mediterranea ..."Leonardo García Alarcón

♪ Ensemble La Cappella Mediterranea :Xácaras por primer tono (Lucas Ruiz de Ribayas / arrgt Quito Gato) - Album "De Vez en Cuando la Vida" - Label Alpha 2018

