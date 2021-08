Baden Powell, guitariste et compositeur brésilien (R)

Le grand maître de la guitare brésilienne Baden Powell débute sa carrière à l'âge de 15 ans ! Son 1° album "Tristeza on Guitar" est un succès international. Sa musique très personnelle mêle jazz, samba et baroque. Le Baden Powell Quartet effectue sa première tournée en Europe et au Japon en 1970.

Baden Powell à la télévision française en 1972, © Getty / Michel Artault/Apis/Sy