Avec Thibault Cauvin

Le brillant guitariste français revient avec un disque évènement consacré à Léo Brouwer. Le grand compositeur cubain a pour cette occasion composé de nouvelles études simples et agrandit ainsi le cycle de cette œuvres fondatrice de la modernité guitaristique.

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia , guitare

Mandala MAN 5030

Programme

Antoine Forqueray

Suite pour archiluth et clavecin n°5 en ut mineur (extr.) : Jupiter

Robert de Visée

Suite pour archiluth et clavecin en ré mineur (extr.) : Sarabande

François Couperin

Pièces de clavecin - Livre II 6e ordre en si bémol Maj. (extr.) : Les barricades mystérieuses

Thomas Dunford, archiluth

Jean Rondeau, clavecin

Album : Barricades

Parlophone 0190295269951

, © PARLOPHONE

Franz Schubert / Jakob Kellermann (arrgt)

Sonate en la min D 821 (Arpeggione) : 2. Adagio - arrangement pour violon et guitare

Sonate n°4 en La Maj op posth 162 D 574 : 2. Scherzo. Presto - Trio - arrangement pour violon et guitare

Duo Kemi :

Daniel Migdal, violon et Jakob Kellermann, guitare

Album Franz Schubert : Sonates pour violon et guitare

Bis 2375

, © BIS2375

Leo Brouwer

10 nuevos estudios sencillos (extr.) :

-Homenaje a Debussy

-Homenaje a Stravinski

Thibault Cauvin, guitare

SONY 1943980463

, © SONY 19439804632

Live au studio 361 de France Musique

Thibault Cauvin interprète les Etudes de Leo Brouwer :

-Estudio sencillo n°1

-Estudio sencillo n°5

Thibault Cauvin en concert à la galerie parisienne Eko Sato le 15 décembre 2020

Concert Solidaire Unisson, le samedi 17 octobre à 20h à l'Opéra Comique de Paris

Récital Sébastien LLINARES jeudi 22 octobre 2020 à 20h30

et par ailleurs :