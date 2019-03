Autour du CD "Réminiscences" d'Edin Karamazov

Générique :

Isaac Albeniz

Cadiz

Rafael Andia, Guitare

Mandala MAN 5030

Programme

Sting

Fields of God

Roxane

Arrgt. Dugan Bogdanovic / Leo Brouwer

Edin Karamazov, guitare

Avant Première Réminiscences

Lumaudis

John Dowland

In Dakness Let Me Dwell

Fine Knacks For Ladies

Sting / Karamazov (luth)

CD Songs from the Labyrinth

DG

, © DG

anonyme

Vuestos ojos tienen d'amor

Andreas Scholl, haute-contre

Edin Karamazov, luth

Markus Markl, clavecin

Christopher Coin, viole

O bella più

Edin Karamazov, luth

CD A Musical Banquet

DECCA 466917-2

, © Decca

Kevin Seddiki

Il Sentiero

Kevin Seddiki, guitare

Paolo Pandolfo, viole

Wildner Record KWW 58210

, © WILDNER RECORDS

Kardiokleftra

Kevin Seddiki, guitare, percussion

Maria Simoglou, chant

Jakob Maciuca, violon

BUDA MUSIQUE