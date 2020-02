Autour du CD "A Schubertiade with arpeggione" par l'ensemble Amoroso

L'esprit de Schubert transporte, tresse, tournoie sur l'échiquier des cordes les sons de l'arpeggione et la tierce guitare, instruments rares et mélodieux, à travers un disque magnifique "A schubertiade with Arpeggione".

CD A Schubertiade With Arpeggione par l'ensemble L'Amoroso, © Ricercar