Andres Segovia (1/4) : Rêver en musique

Pendant tout le mois de juillet , "Guitare Guitares" rend hommage au grand guitariste Andrès Ségovia.

Rediffusion de l'émission du 4 janvier 2020

Cliquez ICI pour retrouver la programmation musicale

Musicien hors-norme, au parcours extraordinaire et à la sonorité pénétrante et inimitable, Ségovia a popularisé la guitare classique espagnole en la jouant dans les plus belles salles de concert du monde. Son influence colossale a transformé le monde de la guitare. De la lutherie au répertoire, des techniques de jeu à la médiatisation, Ségovia réinvente la guitare et la propulse au rang d'instrument de concert à part entière !