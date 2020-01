Andres Segovia (1/4) : Rêver en musique

Musicien hors-norme, au parcours extraordinaire et à la sonorité pénétrante et inimitable, Ségovia a popularisé la guitare classique espagnole en la jouant dans les plus belles salles de concert du monde. Son influence colossale a transformé le monde de la guitare. De la lutherie au répertoire, des techniques de jeu à la médiatisation, Ségovia réinvente la guitare et la propulse au rang d'instrument de concert à part entière !

Vidéo d'Archive

Chaque semaine, nous vous proposons également une vidéo d'archive pour découvrir plus de facettes du répertoire du maître. Pour cette première émission, nous le retrouvons interprétant Ponce, Sor, Villa-Lobos et Moreno-Torroba...

Programmation musicale

Andres Segovia

Labor day : Romance de los pinos

Album : Labor day (Music from the Motion Picture)

Warner Bros.

Andres Segovia, guitare

Federico Moreno-Torroba

Suite castillane : Prelude ‎• Suite castillane : Fandanguillo

Album : Andres Segovia : Enregistrements de 1927 à 1939

EMI

Andres Segovia, guitare

Jean Sébastien Bach

Fugue en sol min BWV 1000 - pour luth / arrangement pour guitare acoustique

Album : BBC Legends : Segovia

BBC Legends

Andres Segovia, guitare

Sivius Leopold Weiss

Prélude

Album : Segovia : Golden jubilee

Decca

Andres Segovia, guitare

Manuel Ponce

Concerto del Sur / Allegretto

Album : Segovia : Golden jubilee

Decca

Andres Segovia, guitare

Symphony of the air

Enrique Jordá, direction