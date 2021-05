Albums : "Für Beethoven" Duo Savigni / "Polish Romantic Guitar" Mateusz Kowalski / "Films" Thibault Cauvin

"Für Beethoven" - Duo Savigni [MP Editions] / "Chopin, Bobrowicz, Horecki, Szczepanowski, Sokołowski" - Mateusz Kowalski, Polish Romantic Guitar [Institut Frédéric Chopin] / / "Films" de Thibault Cauvin

Générique > Isaac Albéniz (1860-1909) : Cadiz par Rafael Andia, guitare [Mandala MAN 5030]

Programme musical

-Frederic Chopin, musique - Jan Nepomucen Bobrowicz, transcription

* Mazurka opus 7 n°1

* Mazurka opus 6 n°4

- Stanislaw Szczepanowski : Une larme

Mateusz Kowalski

[Institut Frédéric Chopin - NIFCCD 118]

- Ludwig van Beethoven, musique - Ferdinand Rebay, transcription : Sonate opus 90 n°27

- Ferdinando Carulli : Gran Duo opus 86, Allegro

Duo Savigny

MP Editions cd/002

- Philip Glass : The hours : The poet acts

- Miles Davis : Ascenseur pour l’échafaud (Elevator to the Gallows) : gnérique. Avec Lucienne Renaudin Vary, trompette

Thibault Cauvin, guitare

[Films - Sony Classical]

