La musicienne française Albane Imbs (luth, théorbe et guitare baroque), membre de l'ensemble Kapsber'girls, viendra nous parler et nous jouer un extrait de son projet solo qu’elle consacre au compositeur, poète et luthiste italien Bellorofonte Castaldi (1581-1649).

Albane Imbs, © www.leskapsbergirls com