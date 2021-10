"À sa guitare" Une plongée dans le répertoire pour voix et guitare de Philippe Jaroussky & Thibaut Garcia

"La guitare est l'instrument idéal pour accompagner le chant, elle n'accompagne pas, elle dialogue. Avec sa souplesse et sa capacité à être réactive elle suit les inflexions de la mélodie, elle propose des articulations et des sonorités pour évoquer et illustrer le sens du texte" Sébastien Llinarès

Les deux complices jouent des couleurs et des sensibilités de leurs instruments respectifs rarement mariés dans le répertoire classique.

"L’album se veut un voyage entre différentes cultures, différents continents et différentes langues, où chaque pièce représente un monde en soi."Philippe Jaroussky, le site

"Jongler entre la musique de la Renaissance et une chanson de Barbara nous permet de convoquer des atmosphères extrêmement diverses. Notre mission était de jouer avec une vaste palette de couleurs pour produire quelque chose d’unique."Thibaut Garcia, le site

"À l’occasion de la sortie chez Erato du disque du contre-ténor Philippe Jaroussky et du guitariste Thibaut Garcia : "À sa guitare"Sébastien Llinarès, le site ...

♫ Guitare, guitares - Générique

♪ Isaac Albéniz (1860-1909) :Cádiz (Canción) par Rafael Andia, guitare -Label Mandala MAN 5030

♫ Guitare, guitares - Programme

"Ronsard pris dans un long poème, à l'occasion d'une chanson composée pourYvonne Printemps.Voilà commentFrancis Poulencdécrivait cette mélodie, magnifique et superbement adaptée pour la guitare et le chant. Et c'est difficile !"Sébastien Llinarès

♪ Thibaut Garcia, guitare & Philippe Jaroussky, contre-ténor :À sa guitare FP 79a (Francis Poulenc / transcr. T. Garcia) -- Album "À sa guitare" - Label Warner Classics/Erato 2021

♪ Thibaut Garcia, guitare & Philippe Jaroussky, contre-ténor :Manhã de carnaval - du film Orfeu Negro (1959) (Luiz Bonfá / transcr. T. Garcia & J. Ferreira] - Album "À sa guitare" - Label Warner Classics/Erato 2021

♪ Thibaut Garcia, guitare & Philippe Jaroussky, contre-ténor :Septembre (Barbara / transcr. T. Garcia) - Album "À sa guitare" - Label Warner Classics/Erato 2021

♪ Thibaut Garcia, guitare & Philippe Jaroussky, contre-ténor :A Musicall Banquet: (1610) In Darkness Let Me Dwell (John Dowland / transcr. T. Garcia) - Album "À sa guitare" - Label Warner Classics/Erato 2021

Enregistré en octobre 2015, à l'Auditorium de la MC2 de Grenoble dont l’acoustique donne la sensation d’être en communion avec les musiciens tant l’équilibre du son ...

♪ Hopkinson Smith, luth & Mariana Florès, soprano :If My Complaints Could Passions Move (John Dowland) - Album "Dowland : Whose Heavenly Touch (2019)" - Label Naïve E8941

♪ Edin Karamazov, luth & Dorothée Oberlinger, flûte à bec :Sonate en mi mineur n°2 BWV 1034 pour flûte et basse continue - I. Adagio ma non tanto (J.-S. Bach) - Album "Bach: Dialoge (2021)" - Label Deutsche HM 10435190

♪ Edin Karamazov, luth & Dorothée Oberlinger, flûte à bec :Suite n°2 en do mineur, BWV 997 - IV. Gigue & Double (J.-S. Bach) - Album "Bach: Dialoge (2021)" - Label Deutsche HM 10435190

Et pour le plaisir !

