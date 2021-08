Xavier Phillips, violoncelliste (3/5)

Aujourd'hui, Xavier Phillips et le répertoire romantique allemand : Brahms, Schumann et Beethoven.

Xavier Phillips est né à Paris en 1971. À quinze ans, il entre au CNSM de Paris dans la classe de Philippe Muller et obtient un Premier Prix en 1989.

Il remporte plusieurs prix internationaux (Prix Spécial au Concours Tchaïkovski de Moscou, Troisième Prix et Prix Spécial au Concours Rostropovitch à Paris et Premier Prix à l’unanimité au 1er Concours d’Helsinki). Il se perfectionne ensuite avec Mstislav Rostropovitch, qui deviendra son mentor.

Il est rapidement invité à se produire sur les plus grandes scènes internationales avec des orchestres prestigieux (Orchestre National de France, Philharmonique de Radio France, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre philharmonique de la Scala) et des chefs tels que Riccardo Muti, Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Eliahu Inbal.

Parallèlement à ses activités de soliste, Xavier Phillips réserve une place privilégiée à la musique de chambre et consacre une partie de son temps aux activités pédagogiques.

Sa discographie éclectique et variée est très remarquée et chaleureusement saluée par la critique.

Xavier Phillips joue sur un violoncelle de Matteo Gofriller de 1710