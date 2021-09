Wilhelm Furtwängler, un chef à la tête des plus grands orchestres (2/5)

C'est seulement à l'âge de 5 ans que ce jeune allemand compose ses premières oeuvres. Quelques années plus tard, il prendra la baguette pour ne plus la quitter. Cette semaine, focus sur Wilhelm Furtwängler !

Le 25 janvier 1886, en Bavière, naît Wilhelm Furtwängler dans un milieu tout à fait favorable à l'éclosion de ses dons artistiques. Son père étant archéologue et sa mère artiste-peintre, il est très tôt encouragé à développer ses facultés musicales.

Il entame alors ses études aux côtés de Josef Rheinberger et Max von Schillings pour la composition ainsi qu'avec Conrad Ansorge, ancien élève de Liszt, pour le piano. Ce dernier fera de Furtwängler un pianiste accompli.

Destiné à la composition, il prend néanmoins la baguette pour diriger son propre "Te Deum" et la 9ème symphonie de Bruckner... à seulement 20 ans ! Depuis lors, il restera chef d'orchestre. Sa carrière est lancée et sa réputation ne cesse de s'amplifier.

L'année 1922 sera marquée par le décès d'Arthur Nikisch et selon les dernières volontés du maître, c'est le jeune Furtwängler qui est désigné pour lui succéder au Gewandhaus de Leipzig. La même année, l'Orchestre Philharmonique de Berlin le choisit pour assurer la succession de Nikisch une fois encore. Ainsi, jusqu'à sa mort, Furtwängler restera à la tête de l'orchestre de Berlin. Cependant, cette joyeuse association n'empêchera pas le chef d'orchestre d'aller voir ailleurs et d'avoir, selon sa propre expression, "de nombreuses maîtresses". Parmi celles-ci, on compte les orchestres de Vienne, Paris, New-York ou encore Londres.

En pleine ascension glorieuse, il est rattrapé par la politique en place dans son pays. N'oublions pas que nous sommes en 1933 et les contraintes culturelles du nouveau régime allemand le freinent. Dans une lettre publique au Docteur Goebbels, il dénonce les exactions dont sont victimes les artistes juifs. Son passeport lui est alors retiré et il démissionne de toutes ses fonctions. Un accord sera finalement trouvé : les musiciens juifs de l'Orchestre Philharmonique de Berlin ne seront plus inquiétés mais les rapports entre Furtwängler et le régime nazi seront toujours mauvais. Il sera d'ailleurs victime de rumeurs scandaleuses. Certains lui reprochent de continuer à diriger en Allemagne. Il sera vu comme un partisan nazi mais ses actions feront taire les rumeurs. Il sauve la vie de nombreux musiciens juifs qui viendront témoigner en sa faveur devant le tribunal de dénazification.

Le voilà alors acquitté mais les ragots ont la peau dure ! Il devra renoncer à diriger l'Orchestre de Chicago car toujours attaqué par plusieurs musiciens. Heureusement, la gloire reviendra et sa place privilégiée également. Son génie éclate à nouveau mais épuisé par les différentes épreuves, Furtwängler tombe malade en 1952. Malgré cela, il continue et plus que jamais mais coup du sort, il devient progressivement sourd ! Il continue encore et encore jusqu'au 30 novembre 1954 où une pneumonie l'emporte à l'âge de 68 ans.

Ainsi se terminait naturellement la vie d'un homme, d'un grand artiste profondément humain en dépit des accusations prononcées à son égard.