Truls Mørk, le violoncelliste à l'archet magique (3/5)

Il est l'un des violoncellistes les plus réputés de sa génération, il joue aux côtés des plus grands orchestres et consacre une partie de son répertoire à la musique contemporaine. Cette semaine, zoom sur Truls Mørk !

Truls Olaf Otterbech Mørk est né en 1961 à Bergen, en Norvège. Fils d'une mère pianiste et d'un père violoncelliste, il grandit avec la musique dans les oreilles. Cependant, c'est après s'être essayé au piano et à seulement à l'âge de 11 ans qu'il rencontre son instrument de prédilection. Moins d'un an après avoir essayé le violoncelle pour la première fois, il décide de devenir musicien professionnel. Il continue son apprentissage auprès de Frans Helmerson, Heinrich Schiff et Natalia Chakovskaïa.

A 21 ans, Truls Mørk lit Hugo et Dostoïevski, écoute Chostakovitch et s'avère être un grand fan de Rostropovitch. Il fait aussi partie d'un groupe de musiciens et ensemble, ils se rendent au concours Tchaïkovski à Moscou, persuadés d'être éliminés avant le premier tour. La surprise est de taille lorsqu'ils sont sélectionnés pour la finale ! Après cela, il participe (et remporte) d'autres concours mais plutôt dans le but de se prouver qu'il détient bel et bien le talent nécessaire à une carrière professionnelle.

Le fait de nouer de véritables relations avec les autres musiciens lui tient vraiment à cœur. Il n'est que très peu intéressé par ces rencontres sans lendemain, juste le temps d'un concert et c'est pourquoi, il arrive relativement doucement à la musique de chambre. Il finit par fonder son propre festival de musique de chambre en Norvège et devient même un ambassadeur du genre. A croire qu'il s'agit de l'histoire de sa vie : ne pas se penser légitime et finir par exceller...

L'excellence se poursuit jusqu'au choix de son instrument. En effet, le musicien joue sur un violoncelle de collectionneur. On connait bien les Stradivarius mais beaucoup moins les Montagnana (du luthier vénitien). Ils répondent différemment à l'archet et permettent aussi des sons plus dramatiques.

Truls Mørk est un passionné de musique contemporaine dans laquelle il s'est également imposé. De nombreuses oeuvres ont d'ailleurs été composées pour lui et par les plus célèbres compositeurs de notre temps.