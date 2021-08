Tatiana Nikolaïeva, compositrice et pianiste (5/5)

Semaine dédiée à la pianiste russe Tatiana Nikolaïeva (1924-1993) qui a gravé plus d'une centaine de disques. Retour sur le répertoire riche et varié de l'artiste.

Biographie

Née en 1924 à Bejitsa, Tatiana Nikolaïeva débute le piano à l'âge de trois ans en Russie. En 1950, elle remporte le premier prix du Concours international Bach de Leipzig, où elle rencontre Dmitri Chostakovitch qui devient son ami. Elle créé alors en 1952, à Leningrad, ses Vingt-quatre Préludes et Fugues. À partir de 1959, elle est professeur au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, enseignant entre autre à Nikolaï Louganski.

Tatiana Nikolaïeva a toujours ouvert son répertoire allant des pièces pour clavecin de Bach aux musiques contemporaines russes et françaises. La pianiste était également très active au disque puisqu'elle a gravé plus d'une centaine d'enregistrements.

En 1951, elle est récompensée par un prix Staline pour la composition d'un Concerto pour piano avec orchestre, et sacrée Artiste du peuple de l'URSS en 1983. En 1993, lors d'un récital à San Francisco, elle fait une hémorragie infra-cérébrale et décède quelques jours plus tard. Elle est inhumée au cimetière de Novodevitchi.