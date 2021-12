Stephen Hough, pianiste et "polymath" (2/5)

Pianiste hors pair, penseur de génie, collectionneur de chapeaux... Stephen Hough est un sacré personnage! S'il peut avoir une image de musicien salonard, il est avant tout un grand pianiste. Zoom sur sa carrière !

Stephen Hough naît en 1961 à Cheshire en Angleterre et étudie au Royal Northern College of Music ainsi qu'à la Julliard School. Parmi ses nombreux prix, il remporte le concours Young Musician of the Year de la BBC en 1978 et le Concours International de Piano de Naumburg en 1983. Dès lors, il est reconnu comme l'un des plus éminents pianistes de sa génération et se produit régulièrement aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient. Il est également l'invité des plus prestigieux orchestres et des plus grands chefs tels que James Levine, Yuri Temirkanov ou encore Jeffrey Tate.

Dans le répertoire de la musique de chambre, il travaille à de nombreuses reprises avec le violoncelliste Steven Isserlis, avec qui il enregistre notamment les sonates pour violoncelle et piano de Brahms. Professeur invité de la Royal Academy of Music, il enseigne également au Royal Northern College of Music de Manchester ainsi qu'à la Julliard School de New-York qui l'a vu évoluer sur ses bancs.

Stephen Hough est également compositeur et publie des sonates pour piano, des oeuvres pour violoncelle et une Missa Mirabilis. Toutes ces oeuvres ont presque toutes été enregistrées. En 2001, il est le premier pianiste à décrocher le Prix MacArthur.

Si la critique le qualifie volontiers de pianiste hors pair, Stephen Hough est aussi ce qu'on appelle, en anglais, un "polymath"; autrement dit: un penseur de génie. Il se revendique gay et catholique et n'hésite pas à questionner sa foi. Les bruits de couloir ont laissé entendre qu'il prévoyait de rentrer dans les ordres mais il n'en est rien! Il déclare :

Il me parait incompatible d'être prêtre et concertiste à la fois. (…) Il y a des années, je me suis posé la question mais j'ai vite compris qu'il m'aura fallu abandonner le piano.

Le musicien n'a pas eu envie de faire les choses à moitié, être mauvais prêtre et mauvais pianiste. Sa passion pour la musique l'a donc amené à choisir son instrument et au vu des récompenses reçues, il a certainement bien fait ! Un Diapason d'or pour les Valses de Chopin ou encore le titre de Gramophon Record of the year pour son enregistrement des Concertos pour piano de Saint-Saëns.