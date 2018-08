Programmation musicale

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Je veux vivre dans ce rêve (Acte I) Air de Juliette - arrangement pour violoncelle et orchestre

Sol Gabetta, violoncelle

Philharmonie de Chambre de Prague Charles Olivieri Munroe, direction

Sol Gabetta : Cantabile

SONY

Jacques Offenbach

La Périchole : O mon cher amant je te jure (Acte I) Air de la Périchole - arrangement pour violoncelle et orchestre

Sol Gabetta, violoncelle

Philharmonie de Chambre de Prague Charles Olivieri Munroe, direction

Sol Gabetta : Cantabile

SONY

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Figaro s aria

pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle

Mihaela Ursuleasa, piano

Sol Gabetta : Cantabile

SONY

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°2 en Ré Maj K 314 - pour flûte traversière et orchestre / arrangement pour violoncelle et orchestre : I. allegro -

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre de Chambre de Bâle Sergio Ciomei, direction

Wolfgang Amadeus Mozart Concertos pour violoncelle et orchestre

RCA

Serge Rachmaninov

Sonate en sol min op 19 : Andante

Sol Gabetta, violoncelle

Olga Kern, piano

Sol Gabetta interprète Chostakovitch et Rachmaninov

SONY

Peteris Vasks

Gramata Cellam : Ddolcissimo

Sol Gabetta, violoncelle

SONY

Georg Friedrich Haendel

Ode pour la fête de Sainte Cécile HWV 76 : What passion cannot music raise

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Sol Gabetta, violoncelle

Cappella Gabetta Andres Gabetta, direction

Cecilia & Sol : Dolce duello

DECCA

Edward Elgar

Concerto en mi min op 85 : Adagio - Moderato

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Berlin Sir Simon Rattle, direction

Sol Gabetta live

SONY

Edward Elgar Salut d amour op 12 pour violoncelle et orchestre

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre Symphonique de la Radio Danoise Mario Venzago, direction

Elgar / Concertos pour violoncelle / Gabetta; Venzago

SONY

