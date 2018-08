Programmation musicale

Francis Lopez

Violettes impériales : L’amour est un bouquet de violettes

arrangement pour violoncelle et orchestre

Sol Gabetta, violoncelle

Philharmonie de Chambre de Prague Charles Olivieri Munroe, direction

Sol Gabetta : Cantabile

SONY

Pablo Casals/Traditionnel Catalogne

El cant dels ocells

version pour orchestre de violoncelles

Sol Gabetta, violoncelle

Sinfonietta d'Amsterdam

SONY CLASSICAL

Ernest Bloch

From jewish life : Prayer

Arrangement pour violoncelle orchestre à cordes et harpe

Sol Gabetta, violoncelle

Sinfonietta d'Amsterdam Candida Thompson, direction

Prayer

SONY CLASSICAL

Frédéric Chopin

Etude n°19 en ut dièse min op 25 n°7

Arrangement pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle

Bertrand Chamayou, piano

The Chopin album

SONY

Frédéric Chopin

Introduction et polonaise brillante en Ut Maj op 3 - pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle

Bertrand Chamayou, piano

The Chopin album

SONY

Auguste Franchomme

Nocturne en mi min op 14 n°1

pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle

Bertrand Chamayou, piano

The Chopin album

SONY

Camille Saint-Saëns Concerto n°1 en la min op 33

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre de la Radio de Munich Ari Rasilainen, direction

Sol Gabetta joue Saint-Saëns Tchaikovsky et Ginastera

RCA

Anton Dvorak Waldesruh op 68 n°5 B 182

pour violoncelle et orchestre

Orchestre Symphonique de la Radio Danoise Mario Venzago, direction

Sol Gabetta, violoncelle

Concertos pour violoncelle / Gabetta; Venzago

SONY

(Ré)écoutez "Le Grand Entretien" de Judith Chaine avec Sol Gabetta sur France musique en avril dernier