Sigiswald Kuijken, violoniste et chef d’orchestre (1/5)

Très jeune Sigiswald Kuijken, s’intéresse avec son frère Wieland à la musique ancienne ; il se familiarise en autodidacte avec les techniques instrumentales et l’interprétation des dix-septième et dix-huitième siècles au violon et à la viole de gambe. Il introduit en 1969 une façon historiquement plus authentique de jouer le violon baroque : l’instrument n’est plus pris entre le menton et l’épaule mais librement appuyé sur l’épaule, ce qui a des conséquences importantes sur l’approche du répertoire pour violon. De nombreux interprètes adopteront d’ailleurs cette technique.

Sous l’impulsion de Gustav Leonhardt, il fonde en 1972 La Petite Bande, un orchestre baroque, son but était de faire revivre cette musique de façon authentique, en utilisant des instruments d’époque et en empruntant des techniques et un style de jeu authentiques afin de parvenir à une image sonore et à une interprétation fidèle à l’original, sans pour autant tomber dans un académisme stérile.

Portrait de la semaine

1. Sigiswald Kuijken

Jean Sebastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 : Prélude

Sigiswald Kuijken, violoncelle

Jean Sebastien Bach

Sonate en sol majeur (arr. d’après la sonate BWV525) : final

Sigiswald Kuijken, violon ; Barthold Kuijken, flute traversière ; Wieland Kuijken, viole de gambe ; Robert Kohnen, clavecin

Jean Sebastien Bach

Suite n°1 BWV1066 : ouverture et courante

La Petite Bande

Jean Sebastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3

La Petite Bande

