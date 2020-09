Sabine Meyer (5/5)

Grâce à la soliste allemande Sabine Meyer, la clarinette conquiert depuis plus de 30 ans la scène internationale. Avec le Trio di Clarone, son ensemble à vents, ou comme soliste avec les orchestres du monde entier, la clarinettiste explore les nombreuses facettes du répertoire dédié à l’instrument.

Programmation musicale

Original Dixieland Jazz Band

Tiger Rag - arrangement pour deux clarinettes et orchestre de jazz

Bamberg Symphony Big Band, Wolfgang Meyer, Sabine Meyer, clarinettes, direction Ingo Metzmacher

WARNER MUSIC

Copland

Concerto : Rather fast - pour clarinette et orchestre à cordes avec harpe et piano

Bamberg Symphony Big Band, Sabine Meyer, clarinette, Rosmarie Schmid-Munster, harpe, Andreas Weimer, piano, direction Ingo Metzmacher

WARNER MUSIC

Louis Prima

Sing sing sing - arrangement pour 2 clarinettes et orchestre de jazz

Bamberg Symphony Big Band, Wolfgang Meyer, Sabine Meyer, clarinettes, direction Ingo Metzmacher

WARNER MUSIC

Bernstein

Candide : Ouverture - arrangement pour quatuor de saxophones et piano

Alliage Quintett, Daniel Gauthier, saxophone soprano, Magdalena Lapaj, saxophone alto, Asya Fateyeva, saxophone ténor, Sébastian Pottmeier, saxophone baryton, Jang Eun Bae, piano, Sabine Meyer, clarinette

SONY CLASSICAL

Takemitsu

Fantasma/Cantos

Orchestre Philharmonique de Berlin, Sabine Meyer, clarinette, direction Claudio Abbado

WARNER MUSIC