Sabine Meyer (2/5)

Grâce à la soliste allemande Sabine Meyer, la clarinette conquiert depuis plus de 30 ans la scène internationale. Avec le Trio di Clarone, son ensemble à vents, ou comme soliste avec les orchestres du monde entier, la clarinettiste explore les nombreuses facettes du répertoire dédié à l’instrument.

Programmation musicale

Schubert

Octuor D803 en Fa Majeur op. posthume 166 D 803 : 3. Scherzo. Allegro vivace

Quatuor Modigliani, Bruno Scneider, cor, Dag Jensen, basson, Knut Eriq Sunquist, contrebasse, Sabine Meyer, clarinette

MIRARE

Mendelssohn

Konzerstück n°1 en fa mineur op. 113 : Allegro con fuoco, 2. Andante, 3. Presto (version pour clarinette, cor de basset et orchestre)

Wolfgang Meyer, cor de basset, Sabine Meyer, clarinette, Academy of St Martin in the Field, direction Kennet Sillito

WARNER MUSIC

Brahms

Trio en la mineur op.114 : 1. Allegro

Heinrich Schiff, violoncelle, Rudolf Buchbinder, piano, Sabine Meyer, clarinette

NEOS

Spohr

Concerto pour clarinette n°4 en mi mineur WoO 20 : 3. Rondo al espagnol

Sabine Meyer, clarinette, Academy of St Martin in the Field, direction Kennet Sillito

EMI