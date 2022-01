Ruggiero Ricci, violoniste prodige (1/5)

Cette année marque les 10 ans de la disparition du violoniste prodige Ruggiero Ricci. Il reste l'une des grande légende du XXe siècle. On lui consacre la semaine !

C'est à l'âge de 10 ans que Ruggiero Ricci se fait remarquer en jouant le concerto de Mendelssohn à San Francisco puis à New-York. Quatre ans plus tard, il entreprend sa première tournée internationale, se produit avec les plus grands orchestres et partout, le succès est au rendez-vous. Très vite, il est qualifié d'enfant prodige.

"Derrière chaque enfant prodige se cache un parent ambitieux", "Il faudrait coller tous les enfants prodiges et leurs parents au mur et les fusiller pour en finir une bonne fois pour toute" . Voilà ce que Ruggiero Ricci disait avec une pointe de sarcasme dans la voix. On imagine aisément que derrière cette ironie, c'est son père qu'il vise. En effet, son nom laisee entendre qu'il est italien mais il n'en est rien ! Woodrow Wilson Rich voit le jour le 24 juillet 1918 en Californie, au sein d'une famille d'immigrés italiens et dès ses premiers pas engageants en musique, ses parents l'affublent d'un nom à consonnance italienne et le rajeunissent de deux ans... histoire d'être plus vendeur.

La Seconde guerre arrive et le musicien alors âgé de 24 ans devient préposé au divertissement dans l'armée de l'air américaine. Il donne de nombreux concerts, joue pour assurer le moral des troupes et cela lui permet d'affiner son jeu plus encore. Peu de temps après, il enregistre son premier disque et sa réputation de virtuose est affirmée.

C'est à Niccolò Paganini que ce premier disque est consacré. Le compositeur qui restera à jamais associé au nom de Ruggiero Ricci. En effet, très tôt dans sa carrière, le violoniste s'attaque à la difficile interprétation des 24 caprices pour violon seul. C'est donc en 1950 qu'il les fait graver pour la première fois dans leur version originale. Ensuite, il y revient à plusieurs reprises et jusqu'à la fin.

Si Paganini était son compositeur de prédilection, la discographie de Ruggiero Ricci comprend aussi les oeuvres de Saint-Saëns, Brahms, Beethoven et Tchaïkovski entre autres. Pour équilibrer son amour du répertoire du XIXe siècle, le violoniste s'est aussi concentré sur Jean-Sébastien Bach. Ricci a joué sur un violon Guarneri del Gesù de 1734, anciennement propriété de Bronislav Huberman. Pour lui, le son Guarneri (par opposition à Stradivari) était une question de préférence, capable de donner la brillance, la couleur et l'attaque requises qu'il recherchait.

A 85 ans, il met un terme à sa carrière et donne son dernier concert, chez nous, en 2003, aux côtés de Martha Argerich. Même après sa retraite, il s'est consacré à l'enseignement jusqu'à souffrir sérieusement des articulation et s'éteindre en 2012, à 94 ans, en Californie. Certains l'avaient oublié depusi son retrait mais il va sans dire que Ruggiero Ricci restera incontestablement un grand maître du violon, un interprète hors pair.