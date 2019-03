Robert Casadesus, pianiste (5/5) : Bartok, Casadesus et de Falla

En 50 ans de carrière, Robert Casadesus a constitué un héritage culturel unique en son genre.

3000 concerts, une discographie considérable, un catalogue de 69 opus, des films, de nombreuses interventions didactiques, sont les signes d'une grande richesse créative qui le fait considérer aujourd'hui comme l'un des grands musiciens français du XXe siècle. (source Robert Casadesus)

Sony Classical sort un coffret de 65 CD incluant de nombreux enregistrements remastérisés, la plupart n'ayant jamais été édités en CD.

5. vers la modernité, le compositeur

Bela Bartok

Sonate pour 2 pianos et percussions Sz 110 BB 115 : 3. Allegro non troppo

Robert Casadesus et Gaby Casadesus, piano ; Jean-Claude Casadesus et Jean-Pierre Drouet, percussion

Robert Casadesus

8 Etudes pour piano op 8 : 7. Accords

Gaby Casadesus, piano

Robert Casadesus

Concerto pour piano n°2 op 37 : 3. Allegro moderato

Robert Casadesus, piano

Orchestre de l’ORTF

Jean Martinon, direction

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España : 3. En los jardines de la sierra de Cordoba - pour piano et orchestre

Robert Casadesus, piano

New York Philharmonic

Dimitri Mitropoulos, direction