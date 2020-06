Ricercar consort (3/5)

Henry Purcell compositeur

The maid's last prayer or Any rather than fail Z 601 : No no resistance is but vain- pour 2 hautes-contres et basse continue

Philippe Pierlot : chef d'orchestre, Carlos Mena : Haute-contre, Damien Guillon : Haute-contre, Ricercar Consort, Eduardo Eguez : Théorbe, Maude Gratton : Clavecin, Philippe Pierlot