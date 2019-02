Riccardo Chailly, chef d'orchestre (4/5)

Si la renommée de Riccardo Chailly s’est construite sur le grand répertoire symphonique et lyrique, il s’est toujours efforcé de diriger la musique de son temps, et sans négliger pour autant les compositeurs italiens. La clé de voûte de son talent est cette fusion entre tradition et modernité. (Documentation de Radio France)

Portrait de la semaine

4. Riccardo Chailly

4. Zemlinsky, Wolf, Diepenbrock

Alexander von Zemlinsky

6 chants opus 13 : n°3 lied der Jungfrau

Jard van Nes, mezzo-soprano

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Alexander von Zemlinsky

Symphonie en Si bémol Maj : 2. Nichtzu schnell (Scherzando) - Ruhig (langsamer)

Radio-Symphonie Orchester Berlin

Riccardo Chailly, direction

Hugo Wolf

Gedichte von Goethe : 3. Harfenspieler III (Wer nie sein Brot mit Tränen ass) Matthias Goerne, baryton

Orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra

Riccardo Chailly, direction

Alphons Diepenbrock

Imgrossenschweigen RC67

Orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra

Riccardo Chailly, direction