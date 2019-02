Riccardo Chailly, chef d'orchestre (3/5)

Si la renommée de Riccardo Chailly s’est construite sur le grand répertoire symphonique et lyrique, il s’est toujours efforcé de diriger la musique de son temps, et sans négliger pour autant les compositeurs italiens. La clé de voûte de son talent est cette fusion entre tradition et modernité. (Documentation de Radio France)

Portrait de la semaine

3. Riccardo Chailly

Bruckner et Franck

Anton Bruckner

Symphonie n°1 en do mineur : scherzo

Radio-Symphonie Orchester Berlin

Riccardo Chailly, direction

Cesar Franck

Variations symphoniques pour piano et orchestre en fa dièse min M 46

Jorge Bolet, piano

Orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra

Riccardo Chailly, direction