Quatuor Ebène (4/5)

Né dans la ruche du Conservatoire Régional de Boulogne-Billancourt, Boulbi, pour les intimes, la formation a étudié auprès de Gábor Takács, Eberhard Feltz, György Kurtág et du Quatuor Ysaÿe, avant se révéler par leur victoire au Concours international de l’ARD 2004 à Munich et d’enchaîner les récompenses (Recording of the Year pour ses enregistrements Haynd, Bartok, Brahms, Mozart, Debussy, Fauré, Félix et Fanny Mendelssohn, Victoires de la musique 2009).

Vibrant avec Ravel et Debussy, romantique avec Mendelssohn et Schubert, latin avec Astor Piazolla et Bernard Lavilliers, mélodique avec Mathias Goerne ou Philippe Jaroussky, cinématographique avec leur album Fictions et les documentaires qui leurs sont consacrés. Soutenus par la fondation Forberg-Schneider depuis 2005, ils jouent depuis de prestigieux instruments choisis et prêtés par Gabriele Forberg-Schneider (*).

Comme par jeu, mais un jeu sous-tendu par un travail intense, acharné et minutieux, ils se jettent des défis… Adapter, composer, jeter des ponts, entre les cultures et les styles, passant avec la même fougue de l’allure la plus classique à la rock’n’roll attitude. Dernier en date, et pas le moindre, répondre au défi lancé par le Carnegie Hall d’interpréter l’intégrale des Quatuors de Beethoven… Mais encore, porter ces monuments de la musique classique partout dans le monde. Paris, Vienne, Shanghaï, Tokyo, Nairobi, Philadelphone, Melbourne , comme un message d’universalité et de modernité. Et puis aussi… enregistrer en live ces performances inouies qui les mènent sur les cinq continents. Beethoven Live Around the World pour fêter les 250 ans de Ludwig et les 20 ans d’Ebène… What Else ?

(*) Pierre Colombet, violon de Francesco Rugeri, Cremona (ca.1680)archet de Charles Tourte (Paris, 19ème siècle) ; Gabriel Le Magadure violon étiquette Guarneri (milieu du 18ème siècle) archet de Dominique Pecatte (1845 env.) ; Marie Chilemme alto de Marcellus Hollmayr, Füssen (1625)ayant précédemment appartenu à Mathieu Herzog ; Raphael Merlin violoncelle d’Andrea Guarneri, Cremona (1666/1680)

Nous vous recommandons la lecture du livre Se mettre en quatre par Sonia Simmenauer aux Editions Alma nuvis