Praga Digitals fête ses 30 ans (2/5)

À l’occasion des 30 ans du label et de la reprise de celui-ci, Praga Digitals présente un coffret de 30 disques incontournables. Un catalogue si riche qu'il fallait bien au moins une semaine d'émissions pour vous en faire part !

Pour ses 30 ans, Praga digitals présente un coffret de 30 disques incontournables, parmi ceux qui contribuèrent à faire de Praga l’un des plus beaux catalogues de musique de chambre et l’une des références en matière de beauté sonore. Sont ainsi réédités les gravures des grands noms de la maison, tels les Prazak, les Kocian, les Zemlinsky ou les Parkanyi, mais également les enregistrements historiques de Mravinski, Furtwängler, Oistrakh ou encore Richter, magnifiés par un travail de remasterisation des plus brillants.

La sélection brasse ainsi le répertoire de prédilection du label, de la musique tchèque aux deux École de Vienne, en passant par Brahms, Schubert, Janacek, mais aussi Debussy, Ravel, Mahler, Chopin, Chostakovitch, Prokofiev, Stravinski, sans oublier le compositeur peut-être le plus défendu par le catalogue, Bartók.

Le label français Praga a été fondé en 1991 par le musicologue et ingénieur du son Pierre-Émile Barbier. Son objectif était de soutenir les musiciens tchèques suite à l'avènement de la démocratie occidentale en 1989, date à laquelle le label Supraphon avait perdu son monopole et cessé de produire des enregistrements pendant un certain temps. À l'origine, le label publiait des enregistrements radiophoniques tchèques historiques réalisés entre 1959 et 1989, mais a commencé à faire de nouveaux enregistrements en 1992 sous la rubrique « Praga Digitals », en utilisant la technologie d'enregistrement DSD et SACD - à la fois stéréo et multicanal.

Resté inactif depuis la disparition de son fondateur Pierre-Emile Barbier en 2018, Praga Digitals trouve aujourd’hui une nouvelle vie au sein de la société Little Tribeca, maison de disque classique basée à Paris. De nouveaux projets voient le jour et notamment le Pražák Quartet qui fait son grand retour avec un magnifique album Haydn paru en octobre 2021.

Le site internet de Praga Digitals, fruit d'un travail patient et minutieux et véritable mine d'or, continue d'exister pour le plus grand bonheur des mélomanes, qui retrouveront toutes les informations sur les albums passés et à venir.