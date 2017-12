Philippe Herreweghe, chef d'orchestre (3/5)

PORTRAIT DE LA SEMAINE

3 . Philippe Herreweghe

Messes

Jean-Sébastien Bach

Messe en si m : Gloria, Et in terra pax

Chœur et orchestre du Collegium Vocale de Gent

Franz Schubert

Messe en lab majeur D678 : Gloria

Anna Korondi, AnkeVondung, Andreas Karasiak, Kay Stiefermann

RIAS Kammerchor

Orchestre des Champs Elysées

Anton Bruckner

Messe n°3 en fa mineur

Ingela Bohlin, Ingeborg Ganz, Hans-Jörg Mammel, Alfred Reiter

RIAS Kammerchor

Orchestre des Champs Elysées