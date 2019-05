Philippe Entremont, pianiste (3/5) : Granados, Listz, Brahms

Né à Reims en 1934, Philippe Entremont est l’un des plus célèbres pianistes et chefs d’orchestre français. Il fait des débuts fracassants à 18 ans au Carnegie Hall de New York dans les concertos de Jolivet et de Listz.

Il joue et enregistre sous la direction de Igor Stravinsky, Darius Milhaud, Léonard Bernstein, Seiji Osawa, Pierre Boulez, Eugene Ormandy, Léopold Stokowski… Et a donné plus de 7000 concerts à travers le monde, dont une centaine avec l’Orchestre de Philadelphie.

Enrique Granados

12 Danzas españolas op 37 : 5. Andaluza

Philippe Entremont (piano)

Franz Liszt

Méphisto-Valse n°1 S 514 (Der Tanz in der Dorfschencke)

Philippe Entremont (piano)

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en Fa Maj op 99 : 2. Adagio affettuoso

Philippe Entremont (piano) , Maurice Gendron (violoncelle)

Johannes Brahms

Danse hongroise en Ré bémol Maj WoO 1 n°6

Philippe Entremont (piano)