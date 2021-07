Patricia Kopatchinskaja, violoniste (2/5)

"Quand on voit "PatKop" la première chose qui frappe, c’est son allure d’adolescente, quelque chose d’enfantin dans la voix et dans le visage. Elle joue pieds-nus depuis qu’elle a, un jour, oublié ses chaussures de scène et bien apprécié sentir les vibrations de la salle ! " Édouard Niqueux

Auditorium Radio France 09/04/2021 : Patricia Kopatchinskaja, violon & l'Orchestre Philharmonique de Radio France , © Radio France / Christophe Abramowitz / RF