Orchestre de Chambre de Lausanne 75 ans (1/5)

PORTRAIT DE LA SEMAINE

1. Orchestre de Chambre de Lausanne, 75 ans

Victor Desarzens et Armin Jordan

Joseph Haydn

Symphonie n°54 : menuet (3e mvt)

Victor Desarzens, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°23 : mvt lent

Samson François, piano

Victor Desarzens, direction

Joseph Haydn

Symphonie n°22 : final

Armin Jordan, direction

Joseph Haydn

Berenice, chefai, scène de Bérénice

Felicity Lott, soprano

Armin Jordan, direction

Discographie

La collaboration entre l’OCL et la maison de disques Claves a débuté en 1969, soit une année après la création du label à Thoune par Marguerite Dütschler. Avec vingt-deux albums, l’OCL remporte haut la main le titre d’ »orchestre préféré » de Claves avec des « viennent ensuite » certes renommés : English Chamber Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra Mozart, Orchestre National de France, etc. Pour ce projet exceptionnel, L’OCL et Claves ont pu compter sur un partenaire commun et fidèle, La Radio Télévision Suisse qui a donné l’accès à ses trésors enregistrés dès l’origine de l’orchestre. En sept disques, l’histoire de l’orchestre vous sera racontée au travers d’archives inédites et de concerts marquants, avec tous les musiciens et chefs qui ont fait la vie de l’orchestre depuis 1942.

Bibliographie

Par Antonin Scherrer

Une épopée humaine et artistique en 7 tableaux habillée de photographies d’Anne-Laure Lechat

Fondé en 1942 par le violoniste visionnaire Victor Desarzens, dirigé depuis 2015 par un autre violoniste à l’énergie irradiante, Joshua Weilerstein —après les années Jordan, Foster, López Cobos et Zacharias—, l’Orchestre de Chambre de Lausanne domine aujourd’hui 75 ans d’histoire. Un parcours riche et animé que ces pages vous invitent à revisiter non à la manière d’une monographie linéaire, mais en questionnant sept grands sujets qui rythment les jours (et parfois les nuits !) d’une telle institution.