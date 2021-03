Natalie Dessay à l'opéra (2/5)

Célèbre autant pour sa voix aérienne que pour ses talents d'actrice, Natalie Dessay a conquis l’opéra en incarnant des personnages, et traçant leurs destins. Un coffret retrace tous ses plus grands rôles à l’opéra, de Lakmé à Manon, de la Reine de la nuit à Lucia...

Huit ans après avoir mis fin à sa carrière de soprano colorature, Natalie Dessay renoue avec l'opéra en sortant un coffret retraçant l'intégralité de ses enregistrements.

D'Offenbach à Léo Delibes, en passant par la célébrissime Flûte Enchantée de Mozart, "The Opera Singer" se compose de 33 disques et 19 DVD. En tout, 12 opéras complets sont réunis, captés sur les plus grandes scènes et festivals du monde, entre 1996 et 2010.

Celle qui a dit adieu à sa voix lyrique en 2013 au profit de la chanson et du théâtre, offre à son public une toute dernière chance de l'écouter sur ce coffret.

Ce coffret arrive pour mes 30 ans de carrière, c'est un bel anniversaire !"

Programme du coffret

CD 1 - Extraits de :Gounod : Roméo et Juliette

Massenet : Manon

Meyerbeer : Le Pardon de Ploërmel

Thomas : Hamlet, Mignon

Delibes : Lakmé

Offenbach : Les Contes d’Hoffmann, Orphée aux Enfers

Ravel : L’Enfant et les sortilèges

CD 2 - Extraits de :

Bellini : La sonnambula, I puritani, I Capuleti e i Montecchi

Verdi : La Traviata, Rigoletto

Donizetti : Lucia di Lammermoor

CD 3 - Extraits de :

Mozart : Die Zauberflöte, Die Entführung aus dem Serail

Haendel : Giulio Cesare in Egitto, Alcina

R. Strauss : Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos

Stravinsky : Le Rossignol

Bernstein : Candide