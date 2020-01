Marin Alsop, chef d'orchestre (4/5)

Programmation musicale

Leonard Bernstein

Ouverture Wonderful town

Orchestre symphonique de Sao Polo dir. Marin Alsop

Leonard Bernstein

Fancy Free suite

Orchestre symphonique de Sao Polo dir. Marin Alsop

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 The Age of Anxiety : 2e partie, The Mask + Epilogue

Jean-Yves Thibaudet, Orchestre symphonique de Baltimore dir. Marin Alsop

Leonard Bernstein

Mambo

Orchestre symphonique de Sao Polo dir. Marin Alsop