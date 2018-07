Les grands interprètes : Janos Starker (2)

► Programme musical

programmation exhaustive à venir ....

David Popper

Once upon more beautiful days : in memory of my parents

Janos Starker, violoncelle

Shigeo Neriki, piano

Delos DE 3065

Prokofiev

Concerto en mi min op 58 : Andante

Philharmonia Orchestra

Walter Süsskind, direction

Janos Starker, violoncelle

Praga PRD250304

Johannes Brahms

♪→Sonate nº2 en fa maj op 99 : allegro vivace - pour violoncelle et piano

Janos Starker, violoncelle

Gÿorgy Sebök, piano

Mercury 434377-2

♪→Trio n°1 en Si Maj op 8 : Allegro con brio - pour violon violoncelle et piano

Josef Suk, violon

Janos Starker, violoncelle

Julius Katchen, piano

Decca 4830380

Max Bruch

Kol nidrei op 47

LSO

Antal Dorati, direction

Janos Starker, violoncelle

Mercury 432001-2

Johannes Brahms

Sonate nº2 en fa maj op 99 : adagio affetuoso - pour violoncelle et piano

Janos Starker, violoncelle

Gyorgy Sebok, piano

Mercury 434377-2

Franz Schubert

Quintette en La Maj op posth 114 D 667 (La truite) Thème et variations - pour violon alto violoncelle contrebasse et piano

Elisabeth Leonskaja, piano

Quatuor Alban Berg

Günter Pichler, violon

Thomas Kakuska, alto

Valentin Erben, violoncelle

Georg Hörtnagel, contrebasse

EMI 7474482