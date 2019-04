Concerto Köln (5/5) : Bach, Mozart, Mendelssohn

L‘estampille de Concerto Köln, c‘est bien son jeu véritablement passionné ainsi que sa soif toujours intacte d‘inconnu. Depuis plus de 30 ans, cet orchestre au son si caractéristique compte parmi les plus grands ensembles dans le domaine de l‘interprétation historiquement informée. Solidement ancré dans la vie musicale de Cologne tout en étant régulièrement l‘invité des principales capitales musicales du monde entier et des grands festivals, Concerto Köln est, au niveau international, garant d‘une interprétation exceptionnelle de la musique ancienne. (Claire Saliège / Concerto Köln)

Les collaborations

Jean Sebastien Bach

Concerto n°2 en Mi Maj BWV 1042 : Allegro assai - pour violon cordes et basse continue

Giuliano Carmignola, violon

Concerto Köln

Jean Sebastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Magnificat (Choeur)

Chœur de la radio bavaroise

Peter Dijkstra, chef de chœur

Concerto Köln

Wolfgang Amadeus Mozart

Noces de Figaro : Ah signor signor (Acte II) Tutti / Voi signor che giusto siete (Acte II) Tutti

Véronique Gens (soprano), Patrizia Cioffi (soprano), Simon Keenlyside (baryton), Lorenzo Regazzo (basse)

Collegium Vocale de Gand

Rene Jacobs, direction

Concerto Köln

Felix Mendelssohn

Concerto pour pianoforte et cordes en la min : 3. Finale. Allegro ma non troppo

Andreas Staier, pianoforte

Concerto Köln