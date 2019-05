Les ensembles baroques européens avec l'Orchestre Baroque de Fribourg (4/5) : CPE Bach, Haydn, Bach

4. Orchestre Baroque de Fribourg

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonia en La maj Wq 182 n°4 H 660 (Symphonie hambourgeoise n°4) : Allegro assai

Orchestre Baroque de Fribourg

Thomas Hengelbrock (direction)

Joseph Haydn

La création : Die Schöpfung HOB XXI : 2 : In holder Anmut steh'n (2ème partie) Trio / Der Herr ist gross in seiner Macht (2ème partie) Chœur

Julia Kleiter, (soprano), Maximilian Schmitt, (ténor), Johannes Weisser (basse)

RIAS Kammerchor

Orchestre Baroque de Fribourg

René Jacobs (direction)

Jean Sébastien Bach

Suite n°4 en Ré Maj BWV 1069 : Menuets I et II - pour 3 hautbois basson 3 trompettes timbales cordes et basse continue / Réjouissance - pour 3 hautbois basson 3 trompettes timbales cordes et basse continue

Orchestre Baroque de Fribourg

Gottfried von der Goltz (direction)

Felix Mendelssohn

Concerto pour piano n°2 en ré min op 40 : 3. Finale. Presto scherzando

Kristian Bezuidenhout (piano)

Orchestre Baroque de Fribourg

Pablo Heras Casado (direction)