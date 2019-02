Léonard Pennario, pianiste (1/5)

Leonard Pennario se produit pour la première fois à douze ans, dans le Concerto pour piano d'Edvard Grieg avec l'Orchestre symphonique de Dallas.

Leonard Pennario a enregistré plus de 60 disques microsillon, avec pour répertoire la plupart des compositeurs à partir de et après Chopin. Il est peut-être mieux connu pour défendre à l'époque certains compositeurs comme George Gershwin, Rachmaninoff, Rózsa, Louis Moreau Gottschalk et Sergueï Prokofiev. En 1958, il fut avec Walter Gieseking, parmi les meilleures ventes de disques de piano classique.

Il mort à La Jolla, en Californie, le 27 juin 2008, âgé de 83 ans.

Portrait de la semaine

Leonard Pennario

Fritz Kreisler

Liebesleid - arrangement pour piano

Leonardo Pennario, piano

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°1 en fa dièse min op 1 : 3. Allegro vivace

Leonardo Pennario, piano

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

André Previn, direction

Claude Debussy

Préludes pour piano Livre II L 131 (123) : 1. Brouillards – 2. Feuilles mortes – 3. La PuertadelVino – 4. Les fées sont d’exquises danseuses

Leonardo Pennario, piano