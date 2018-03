Leon Fleisher, pianiste (4/5)

PORTRAIT DE LA SEMAINE

Léon Fleisher / Coffret Milestones of a piano legend

4. Pour la main gauche

Camille Saint Saëns

Etude pour la main gauche n°1

Enrich Wolfgang Korngold

Suite pour deux violons, violoncelle et piano main gauche : final

Avec Joseph Silverstein, violon ; Jaime Laredo, violon ; Yo-Yo Ma, violoncelle

Serge Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n°4 opus 53

Avec l’Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

Jérôme Kern

All the things you are