Leif Ove Andsnes, pianiste (4/5)

Leif Ove Andsness fait ses études musicales au Conservatoire de Bergen, en Norvège, où il suit les cours de Jiří Hlinka. En 1987, il remporte le Prix Hindemith à Francfort, puis le Prix Grieg en 1989. Il débute très rapidement une carrière internationale en Europe et aux Etats-Unis. Parallèlement à son activité de musicien, il a été co-directeur musical du Festival de musique de chambre de Risør en Norvège pendant près de vingt ans et professeur à la Norwegian Academy of Music d’Oslo, au Royal Music Conservatory of Copenhagen et membre de la Royal Swedish Academy of Music.