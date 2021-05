Le violoniste Arthur Grumiaux (3/5)

Le violoniste Arthur Grumiaux est né le 21 mars 1921 et décédé le 16 octobre 1986 à Bruxelles. Il a mené une carrière de soliste international, et ce dès l’âge de dix-huit ans. En Pistes met à l'honneur toute la semaine cet interprète mozartien par excellence.

Elevé au sein d’une famille mélomane, Arthur Grumiaux commence l’étude du solfège très jeune avec son grand-père, qui distingue rapidement ses dons musicaux et lui offre son premier violon. Le jeune garçon se produit pour la première fois en concert alors qu’il n’a que cinq ans et demi. Il poursuit son apprentissage dans les classes de violon et de piano du conservatoire de Charleroi, avant d’intégrer au Conservatoire de Bruxelles la classe d’Alfred Dubois, un disciple d’Eugène Ysaÿe. Le jeune Grumiaux obtient son premier prix en 1935, à seulement quatorze ans. Parallèlement, il étudie la fugue et l’harmonie avec Jean Absil et remporte également un premier prix dans cette dernière discipline. Lauréat du concours Vieuxtemps en 1939, Arthur Grumiaux parfait sa formation à Paris auprès de Georges Enesco.

De retour à Bruxelles, il remporte rapidement d’honorables distinctions, notamment le Concours National Belge. Mais la guerre met rapidement un frein à sa jeune carrière prometteuse : les autorités font pression sur lui pour qu’il accepte les fonctions de Konzertmeister de l’orchestre de la Staatskapelle de Dresde. Il refuse catégoriquement, préférant jouer clandestinement pour les soldats américains et britanniques. A la Libération, sa carrière prend un essor considérable : il est nommé assistant de son maître Alfred Dubois, auquel il succèdera en 1949 avant d’enseigner à la Chapelle Royale de Belgique.

Dès 1945, Arthur Grumiaux se produit dans le monde entier et en particulier aux côtés de la pianiste Clara Haskil, rencontrée en 1950 à Prades grâce à Pablo Casals. En 1967, il fonde un trio à cordes avec l’altiste Georg Janzer – du Quatuor Vagh - et la violoncelliste Eva Czako, avant de constituer à nouveau un duo piano-violon avec György Sebok, puis Walter Klein. Parmi les instruments qu’il a joués, plusieurs Stradivarius dont le Titan (1715) et le Général Dupont (1727), un Guarnerius del Gesu (1744), un Vuillaume, un Chanot et un Guadagnini de 1723.

Programmation musicale

Fritz Kreisler

Liebesleid

Arthur Grumiaux (violon), Istvan Hajdu (piano)

Album : The complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Concerto pour violon en ré majeur op. 35

Arthur Grumiaux (violon), Wiener Symphoniker, Bogo Leskovic (direction)

Album : The complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Sérénade mélancolique en si bémol mineur op. 26

Arthur Grumiaux (violon), New Philharmonia Orchestra, Jan Krenz (direction)

Album : The complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)