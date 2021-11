Le RPO fête ses 75 ans ! (4/5)

L’Orchestre Philharmonique Royal, l’orchestre national de Grande-Bretagne ou encore le RPO... plusieurs dénominations possibles pour cet ensemble à la renommée mondiale qui fête, cette année, ses 75 ans d’existence. Cette semaine, zoom sur son histoire !

75 ans, ça en fait des choses à raconter mais prenons les faits de manière chronologique et tentons de les dégrossir. Fondé par le doyen des musiciens du 20ème siècle, Sir Thomas Beecham, c’est le 15 septembre 1946 que le Royal Philharmonic Orchestra donna son premier concert. Une sorte de concert annonciateur car le succès fut immédiat et l’orchestre enregistra plus de 100 disques !

Jusqu’en 1963, 2 ans après la mort de son fondateur, l’orchestre était géré par une compagnie privée et chaque musicien était actionnaire. En 1966, la Reine autorisa l’utilisation du titre royal et ce fut alors le seul orchestre britannique indépendant disposant d’un tel honneur. Après la mort de Beecham, Rudolf Kempe devint le directeur artistique et le chef principal nommé à vie. Après lui, de grands noms se sont succédés : Antal Doráti, Walter Weller, André Prévin, Vladimir Ashkenazy, Daniele Gatti, Charles Dutoit,...

Cette année le RPO célèbre donc ses 75 ans d’histoire et poursuit sa mission première : enrichir des vies grâce à des expériences orchestrales sans compromis dans leur excellence et inclusive dans leur attrait. Avec plus de 200 concerts chaque saison et un public mondial de plus d’un demi-million de personnes, l’orchestre embrasse un registre un large répertoire lui permettant d’atteindre un public très diversifié. Le RPO ne craint pas de repousser les limites, de décloisonner le monde classique en enregistrant aussi bien des bandes sonores de jeux vidéo, de films ou en travaillant avec les super stars de la pop. (Elvis, Abba, Sting, Rod Steward, Elton John,…)

Le RPO accueille, cette année, son nouveau directeur musical, Vasily Petrenko. Sa nomination est un jalon majeur dans l’histoire de l’orchestre qui continue de placer la musique orchestrale au cœur de la société contemporaine. On peut l’affirmer, le RPO fait de la médiation et l’accessibilité ses grandes valeurs. Pour y parvenir, l’orchestre a lancé, en 1993, le RPO Resound. Il propose des projets sur mesure et novateurs d’éducation, de communauté et de développement des talents à un large éventail de participants y compris les sans-abris, les jeunes ou encore les survivants d’avc... Toujours avec l’objectif primordial de laisser un héritage durable.