Le pianiste Nikita Magaloff (1/5)

Né le 8 février 1912 à Saint-Pétersbourg, Nikita Magaloff fut l'ami de Prokofiev, Poulenc ou encore Stravinsky. Grand spécialiste de Chopin, il défendait un répertoire large, du baroque au romantique, sans oublier la musique de ses contemporains. Il est notre interprète de la semaine dans En Pistes!

Né dans une famille aisée de Saint-Pétersbourg, Nikita Magaloff et émigre en Finlande, puis à Paris en 1918, après la révolution. Il obtient un premier prix au Conservatoire puis complète sa formation notamment auprès de Prokofiev, dont il fût l'élève puis l'ami.

S'il n'a jamais obtenu de prix de concours, il devint l'un des pianistes les plus recherchés et les plus appréciés de son temps dans les salles du monde entier.

Il commence à enseigner en 1949, quand il reprend la classe de Dinu Lipatti au Conservatoire de Genève. Il mènera cette activité durant toute sa vie, à Paris, à Sienne, à Taormine, ou à Montreux.

Le répertoire de Nikita Magaloff était large et éclectique : en plus de l'œuvre intégrale de Chopin, qu'il a présentée dans des cycles de 6 récitals tout au long de sa vie à travers le monde, il aimait jouer les compositeurs baroques (Soler, Scarlatti, Bach, Frescobaldi), les classiques et les romantiques (Weber, Mendelssohn, Grieg, Scriabine), les compositeurs de la première moitié du XXe siècle, la musique espagnole, et cultivait tout un répertoire peu fréquenté de pièces de salon et de transcriptions.

Amoureux de la scène et du lien avec son public, il laisse relativement peu de disques studio. Cependant, de très nombreux "live" ont été publiés, montrant l'étendue de son répertoire.