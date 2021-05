Le pianiste Leif Ove Andsnes (1/5)

Pianiste international, Leif Ove Andsness est né le 7 avril 1970 en Norvège. En 1987, il remporte le Prix Hindemith à Francfort, puis le Prix Grieg en 1989. Il affectionne le répertoire romantique, et en particulier celui des compositeurs scandinaves. Le pianiste nous accompagne toute cette semaine!

Leif Ove Andsness fait ses études musicales au Conservatoire de Bergen, en Norvège, où il suit les cours de Jiří Hlinka. En 1987, il remporte le Prix Hindemith à Francfort, puis le Prix Grieg en 1989 et débute très rapidement une carrière internationale en Europe et aux Etats-Unis.

En 1992, il fait ses débuts de soliste avec le Berliner Philharmoniker au Festival Proms de Londres puis ses débuts en récital en 1998 à l’Auditorium du Louvre, à Paris. S’il donne régulièrement des récitals dans les plus grandes salles du monde, (pas moins de sept au Carnegie Hall en l’espace d’une année !), Leif Ove Andsness est aussi un chambriste passionné il se produit notamment à plusieurs reprises avec le violoniste Christian Tetzlaff, le ténor Ian Bostridge, le baryton Matthias Goerne, le Quatuor Artemis.

Parallèlement à son activité de musicien, il a été co-directeur musical du Festival de musique de chambre de Risør en Norvège pendant près de vingt ans et professeur à la Norwegian Academy of Music d’Oslo, au Royal Music Conservatory of Copenhagen et membre de la Royal Swedish Academy of Music.

Sa riche discographie comprend un répertoire varié d’enregistrements d’œuvres d'Edvard Grieg, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Franz Schubert, Leoš Janáček, Béla Bartók, Joseph Haydn, Franz Liszt, Benjamin Britten, Serge Rachmaninov…