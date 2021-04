Le pianiste et chef d'orchestre Lars Vogt (1/5)

Né en 1970 en Allemagne, le pianiste Lars Vogt a exploré en 25 années de carrière, des répertoires aussi variés que ceux de Bach, Mozart, Schumann, Brahms, Lutoslawski ou encore récemment Janacek. Depuis 2015, il est également chef d’orchestre.

Lars Vogt naît à Düren en Allemagne en 1970, il étudie le piano auprès de Ruth Weiss à Aachen et Karl-Heinz Kämmerling à Hannovre. Il se fait connaître du grand public lorsqu'il remporte le deuxième prix de la compétition internationale de piano de Leeds en 1990.

En 2004, il reçoit à la fois le prix Brahms et l'Echo Klassik. Convaincu que la musique est un puissant vecteur de lien social, Lars Vogt crée en 2005 le programme éducatif Rhapsody in School, encourageant ses collègues musiciens allemands et australiens de se rendre dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à la musique classique.

C’est également un professeur accompli : en 2013, il a été nommé professeur de piano au Conservatoire de musique d’Hanovre, succédant à Karl-Heinz Kämmerling, son propre professeur et ami.

Depuis 2015, il est directeur du Royal Nothern Sinfonia basé à Gateshead, près de Newcastle, seul orchestre de chambre permanent anglais en dehors de Londres. Sous sa direction, l’orchestre s’est établi un profil international, donnant des concerts à Amsterdam, Vienne, Budapest, Istanbul et en Asie notamment... Après cinq brillantes années de collaboration, la saison 2019/2020 fut sa dernière en tant que Directeur musical du Royal Northern Sinfonia et il en devient Partenaire Artistique Principal à partir de septembre 2020.

Lars Vogt prend la fonction de Directeur musical de l’Orchestre de chambre de Paris en juillet 2020.