La violoniste Vilde Frang (2/5)

Née le 19 août 1986 en Norvège, Vilde Frang est remarquée à l’âge de douze ans par le chef d’orchestre Mariss Jansons et fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique d'Oslo. Plébiscitée par les grandes scènes internationales, la violoniste nous accompagne toute cette semaine dans En Pistes.

Vilde Frang naît le 19 août 1986 à Oslo et commence à apprendre le violon, selon la méthode Suzuki, à l'âge de quatre ans. Élève au Barratt Due Music Institute d'Oslo à partir de 1993, elle donne son premier concert à l'âge de douze ans avec l'Orchestre philharmonique, qu'elle intègre deux ans plus tard, sous la tutelle de Mariss Jansons.

La violoniste prodige rejoint la Fondation Anne-Sophie Mutter en 1998 et poursuit ses études à Hambourg avec Kolja Blacher et à la Kronberg Academy avec Ana Chumachenco. En 2007, elle joue avec l'Orchestre philharmonique de Londres et suit Anne-Sophie Mutter en tournée, de l'Europe aux États-Unis. En 2008, Vilde Frang signe avec EMI Classics et enregistre les concertos pour violon de Prokofiev et Sibelius, suivis en 2011 par les sonates pour violon de Bartok, Richard Strauss et Grieg.

En 2012, elle remporte le prix du jeune talent du Crédit Suisse et se produit avec le chef d'orchestre Bernard Haitink et l'Orchestre philharmonique de Vienne au festival de Lucerne. En vedette lors de concerts auprès d'autres grands noms de la direction d'orchestre (Vladimir Ashke nazy, Daniel Harding, Leonard Slat kin, Kent Nagano, Neeme Järvi, David Zinman, Esa-Pekka Salonen, Youri Temirkanov), Vilde Frang multiplie les succès dans ses enregistrements avec son instrument de 1864 du luthier Jean-Baptiste Vuillaume : les concertos pour violon de Tchaïkovski et Carl Nielsen (2012), les concertos n° 1 & 5 ainsi que la Symphonie concertante de Mozart (2015), les concertos de Britten et Korngold en 2016.

Vilde Frang enseigne à l'Académie de musique de Norvège.