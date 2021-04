La violoniste Baiba Skride (3/5)

La violoniste lettonne Baiba Skride nous accompagne toute cette semaine dans En Pistes. Née à Riga en 1981, elle a notamment remporté en 2001 le prestigieux Concours Reine Élisabeth.

Née dans une famille de musiciens lettons au sein de laquelle elle commence ses études musicales, Baiba Skride intègre en 1995 le Conservatoire de musique et de théâtre de Rostock.

Elle représente la Lettonie au Concours Eurovision des jeunes musiciens 1996.

En 1998, elle obtient le deuxième prix du Concours international de violon Niccolò Paganini, en 2001 le premier prix du Concours Reine Élisabeth et en 2003 le Prix Luitpold du festival Kissinger Sommer.

Soliste et chambriste accomplie, elle a d'ailleurs enregistré aux côtés de sa soeur, la pianiste Lauma Skride.

à réécouter AUDIO 27 min émission Grands interprètes de la musique classique La violoniste Baiba Skride (2/5)

Programmation musicale

Johannes Brahms

Danse hongroise n°1

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Baiba Skride - Brahms

Label : Orfeo (2021)

Edvard Grieg

Sonate n°2 en Sol Maj op 13 : Lento doloroso - Allegro vivace

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Sonates et pièces pour violon et piano

Label : Orfeo (2016)

JeanSibelius

Concerto en ré min op 47 : 3. Allegro ma non troppo

Baiba Skride (violon), Orchestre philharmonique de Tampere, Santtu Matias Rouvali (direction)

Album : Nielsen et Sibelius : Concertos pour violon et Sérénade

Label : Orfeo (2015)

Wilhelm Stenhammar

Sonate en la min op 19 : 3. Allegro

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Lauma & Baiba Skride : Sonates et pièces pour violon et piano

Label : Orfeo (2016)