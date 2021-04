Hommage à Christa Ludwig, mezzo-soprano (1/5)

La mezzo-soprano allemande Christa Ludwig nous a quittés samedi 24 avril à l’âge de 93 ans. Considérée comme une des plus grandes chanteuses lyriques du XXe siècle, elle avait fait ses adieux à la scène en 1994. Hommage à cette voix légendaire toute cette semaine dans En Pistes.

"Pendant 50 ans, je n'ai pensé qu'à mes cordes vocales, jour et nuit !" confiait-elle au micro de Stéphane Grant dans les Grands entretiens, en 2017.

Christa Ludwig a régné sur les scènes d'opéra pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Son nom reste associé à celui du grand chef d'orchestre Karl Böhm, rencontré en 1952 et qui l'engage, trois ans plus tard, dans la compagnie de l'opéra de Vienne. L'aventure dure près de 30 ans, se poursuit avec Herbert von Karajan puis avec Leonard Bernstein, qui fut le troisième chef avec qui la chanteuse eut le plus d'affinités. Ce dernier lui apprit « la beauté et la vérité de la musique ».

La mezzo-soprano a brillé sur les plus grandes scènes du monde, de Vienne à New York en passant par Salzbourg, Bayreuth ou Covent Garden. Le public de l'Opéra de Paris la découvre en 1972, dans La femme sans ombre et l'acclamera presque chaque année jusqu'en 1987, en Fricka dans l'Or du Rhin et La Walkyrie ou en Klytämnestra dans Elektra.

Christa Ludwig avait quitté la scène en 1994, après 769 apparitions à l'opéra de Vienne. Elle se consacrait, depuis, à la transmission de son art.

à lire aussi article Mort de Christa Ludwig, mezzo-soprano légendaire