Kiri Te Kanawa interprète Mozart, Schubert et Haendel (1/5)

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro : Porgi Amor (Acte II)

Kiri Te Kanawa, soprano (La Comtesse)

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction, Georg Solti

Decca 440401-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Ah taci ingiusto core (Acte II)

Kiri Te Kanawa, soprano (Donna Elvira)

Ruggero Raimondi, baryton-basse (Don Giovanni)

José Van Dam, baryton-basse (Leporello)

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction, Lorin Maazel

CBS M3K 35192

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Mi tradi queel'alma ingrata (Acte II)

Kiri Te Kanawa, soprano (Donna Elvira)

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction, Lorin Maazel

CBS M3K 35192

Wolfgang Amadeus Mozart

Vesperae solennes de confessore K 339 : Laudate Dominum

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre et Chœur Symphoniques de Londres

Direction, Colin Davis

Philips 412873-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Bella mia fiamma addio !... Rest, oh cara

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre de Chambre de Vienne

Direction, Gyorgy Fischer

Decca 411 713-2

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : Ouverture

Academy of St Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

Philips 426276-2

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : Bei Männern (Acte I)

Kiri Te Kanawa, soprano (Pamina)

Olaf Bär, baryton (Papageno)

Academy of St Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

Philips 426276-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Soave sia il vento (Acte I)

Kiri Te Kanawa, soprano (Fiordiligi)

Richard Van Allan, bayron-basse (Don Alfonso)

Agnès Baltsa, mezzo-soprano (Dorabella)

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction, Colin Davis

Royal Opera House OA CD9005 D

Franz Schubert

Rastlose Liebe

Gretchen am Spinnrade

Kiri Te Kanawa, soprano

Richard Amner, piano

CBS MK76868

Georg Fiedrich Haendel

Samson

Let bright the seraphim

Kiri te Kanawa, soprano (La femme israélite)

Orchestre de Chambre anglais

Direction, Barry Rose

Philips 412629-2

Georg Fiedrich Haendel

Rinaldo : Lascia ch'io pianga (Acte II)

Kiri Te Kanawa, soprano (Almirena)

Academy of Ancient Music

Direction, Christopher Hogwood

Philips 434992-2

Georg Fiedrich Haendel

Agrippina : Bel piacere (Acte III)

Kiri Te Kanawa, soprano (Poppée)

Academy of Ancient Music

Direction, Christopher Hogwood

Philips 434992-2