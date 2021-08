Kim Kashkashian, altiste (3/5)

Au programme de cette heure avec l’altiste américaine Kim Kashkashian : le concerto pour alto de Béla Bartok et quelques Préludes pour piano de Chostakovitch arrangés pour l’alto et le piano par la compositrice et pianiste russe Lera Auerbach, dont nous découvrons aujourd’hui aussi la musique.

Kim Kashkashian, © Silvia Lelli