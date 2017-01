Kathleen Battle, hors de la musique classique

♫ Traditionnel

Hush

Kathleen Battle, soprano

♫ Traditionnel

There is a balm in Gilead

He’s got the whole world in His Hand

Kathleen Battle, soprano

Jessye Norman, soprano

James Levine, direction

Spirituals in Concert - Deutsche Grammophon

♫ Vangelis

Mythodea : mouvement 9

Kathleen Battle, soprano

Jessye Norman, soprano

Vangelis

Chœur de l’Opéra de Grèce

London Metropoliltan Orchestra

Blake Neely, direction

♫ Traditionnel Catalan

El desembre congelat

Kathleen Battle, soprano

Christopher Parkening, guitare

♫ Duke Ellington

Prelude to a kiss

Kathleen Battle, soprano

Kenny Barron, piano

♫ Ambroise Thomas

Hamlet

Orchestre et Chœur de l’Opéra Bastille

Myung-Whun Chung, direction

French opera arias - Deutsche Grammophon